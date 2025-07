Stendal. - Es sind Ferien, die Zeugnisnoten sind erteilt. Doch die Ganztagsschule Goethestraße in Stendal hat gerade eine wenig glänzende Note bekommen. Die Sicherheit auf dem Weg zur Schule ist „mangelhaft“.

Vergeben wurde dieses Prädikat von den Testern des Autoclubs Europa (ACE). Sie haben sich an einem Morgen sowohl den „Bringeverkehr durch Elterntaxis und dessen Einfluss auf die Sicherheit der Kinder“ angesehen, informiert Uwe Ahrens, ACE-Kreisvorsitzender für Sachsen-Anhalt Nord. „Zum anderen lag der Schwerpunkt der Überprüfung in der Verkehrsinfrastruktur im Umfeld der Schule“, heißt es.

Die so gewonnenen Erkenntnisse lassen aufhorchen: „Obwohl es sich bei der Ganztagsgrundschule um eine Schule mitten in der Stadt Stendal handelt, waren für diesen urbanen Bereich auffallend viele Elterntaxis festzustellen“, die ihre Kinder zur Schule brachten“, stellten die Tester fest. Daneben gab es „eine Vielzahl Eltern“, die ihre Kinder per Fahrrad oder zu Fuß in die Schule begleiteten.

Die Ganztagsgrundschule an der Goethestraße in Stendal. Die Sicherheit des Schulwegs ist mangelhaft, sagt der Autoclub Europa. Archivfoto: Mike Kahnert

Sind das gut gemeinte, aber oft wenig sachdienliche Aktivitäten sogenannter Helikopter-Eltern?

Hinweisschilder und Geschwindigkeitsbegrenzung fehlen

Mitnichten, meinen die Verantwortlichen des ACE. „Hintergrund dürfte nach Einschätzung des Verkehrsclubs weniger die Bequemlichkeit der Kinder sein, als vielmehr die Verkehrsinfrastruktur im direkten Umfeld der Schule“, heißt es. In dieser sensiblen Gegend sucht man „einen verkehrsberuhigten Bereich, einen Zebrastreifen oder zumindest eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde, wie auch nur einen Hinweis auf die Schule vergebens, monieren die Vertreter des Clubs. Letzteres sei besonders auf der Röxer Straße, die direkt an der Schule vorbei führt, geboten.

Unmittelbar an der Kreuzung Röxer Straße/Goethestraße/Nicolaistraße halten die Busse, mit denen die Fahrschüler zur Schule gelangen. „Die Mehrzahl der Schüler muss, von der Bahnhofstraße kommend, diesen Straßenbereich passieren, um auf das Schulgelände zu gelangen“, heißt es im Testbericht.

Sperrung der Lüderitzer Straße verschärft das Problem

Zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr, wenn die Kinder auf dem Weg zur Schule sind, sei dieser Bereich stark von Berufspendlern frequentiert. „Das Verkehrsaufkommen ist dabei, wie der Verkehrsclub erfahren konnte, nochmals angestiegen seit der Sperrung der Lüderitzer Straße wegen der Eisenbahnbrückenbauarbeiten“, heißt es. „Damit erhöht sich das Gefährdungsrisiko nochmals für die Schulkinder“.

Kein Wunder, dass nicht nur die Fahrschüler von den Lehrern in Empfang genommen werden. Auch eine Vielzahl von Eltern bringen ihre Kinder zu Fuß, per Rad und Auto zur Schule. Die Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Schule wurde daher vom ACE mit dem Prädikat „mangelhaft“ bewertet. Es herrscht dringender Handlungsbedarf, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Die Stadt Stendal kündigte an, die Volksstimme-Fragen zum Thema zu beantworten.