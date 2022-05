Nach Wolfsangriff ist Gatter bei Neuermark-Lübars verwaist

Relativ lange Zeit herrschte in der Elb-Havel-Region Ruhe bei den Wolfsrissen. Am Wochenende kam es jedoch zu einem Vorfall bei Neuermark-Lübars: Ziel war diesmal erneut das Damwildgatter von Rainer Rockhausen.

Solch Damwildgatter wie hier am Seeweg in Wulkau überwanden ein oder mehrere Wölfe am Wochenende im Elbvorland nahe Neuermark-Lübars. Ein Tier wurde gerissen, alle anderen flohen.

Neuermark-Lübars - „Das letzte Mal war ich Freitag in der Nacht am Gatter, da war noch alles in Ordnung“, berichtete Rainer Rockhausen aus Neuermark-Lübars am Telefon. Als er am Sonntag erneut zu dem Gatter im Elbvorland schaute, sah er die Tragödie: Das komplette Gehege war leer. In einer Ecke fand er ein verendetes Tier, wahrscheinlich vom Wolf gerissen. Dies hatte die Flucht nicht geschafft.