Tischlermeister Denis Motzkus fertigte dieser Tage diverse Hygienewände für Arztpraxen und einen Bäcker an. Foto: Ingo Freihorst

Verkaufsstellen und Arztpraxen haben angesichts der Corona-Pandemie aufgerüstet, um ihre Mitarbeiter zu schützen.

Schönfeld l Plexiglasscheiben stehen deshalb aktuell hoch im Kurs. Tischlermeister Denis Motzkus aus Schönfeld musste einige Tage warten, bis er den dringend benötigten Material-Nachschub bekam. Hier hat er gerade die Hygienewand für die Havelberger Internistenpraxis auf dem Kirchplatz hergestellt. – Sie hatte wegen Urlaub noch geschlossen, deshalb konnte der Einbau umgehend erfolgen. Es folgte die Arztpraxis in der Genthiner Straße, dort wurde die Plexiglasscheibe an der Decke angehängt. Bereits ausgestattet hat der Schönfelder die Arztpraxis in Klietz sowie die dortige Bäckerei.

„Meine vier Angestellten sind alle gesund, sie arbeiten in der Werkstatt allein oder bei der Montage maximal zu zweit“, berichtete der Tischlermeister.