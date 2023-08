In Schönhausen gibt es gleich zwei Gründe zum Feiern: Der Bismarck-Park ist komplett saniert und die Feuerwehr wird 130 Jahre alt. In zwei Wochen steigt das große Fest im Park.

Über acht Jahre her ist dieser Feuerwehrumzug in Schönhausen. Ein solcher ist auch am 26. August zum 130-jährigen Bestehen der Wehr geplant.

Schönhausen - Drei Tage am Stück wollen die Schönhauser feiern. Kein Wunder, denn das letzte Parkfest sollte vor genau zehn Jahren stattfinden – im Sommer 2013. Die Plakate waren schon gedruckt, alles war durchgeplant – dann kam die Flut und setzte nach dem Deichbruch auch den Park unter Wasser. Seitdem hatte kein größeres Dorffest mehr stattgefunden.

Mit der Vorbereitung betraut wurde der noch relativ junge Parkverein, welcher sich um die Pflege der Anlage kümmert. Peter Hackel hält die Fäden in der Hand, vor kurzem wurde das Faltblatt für das Fest gedruckt. „Die Idee zum Parkfest war beim Nikolausfest entstanden“, berichtet er.

Zirkus-Show mit 100 Kindern

Der Auftakt am Freitag, 25. August, ist den Kindern vorbehalten. Die 100 Grundschüler werden dann alle zu Artisten, die im „Circus Smiley“ ihr Können demonstrieren. Der Zirkus reist dazu bereits eine Woche vorher an und schlägt sein Zelt am Parkplatz beim Einkaufsmarkt auf. Dann wird täglich mit den Kinder geprobt. Was dabei herauskommt, können die Angehörigen und alle anderen Besucher am 25. August um 10 Uhr und um 17 Uhr erleben.

Der erste Festtag klingt ab 20 Uhr mit einer Blaulicht-Party unter dem Motto „Malle für alle“ beim Tanz im Festzelt aus. Der einheimische DJ Oliver van Pelt wird für Musik sorgen. Das Zelt wird im Park unterhalb der Kanonen aufgestellt, darin befindet sich auch eine Bühne. Ein Toilettenwagen wird am Museum stehen.

Ein rundes Jubiläum hatte damals auch die Wehr – so wie jetzt wieder. Groß gefeiert wird dies am Sonnabend, 26. August. Zuerst gibt es einen Umzug, wozu man sich mit weiteren Wehren um 10 Uhr am Gerätehaus trifft.

Umzug der Wehren führt zum Park

Ziel ist der Park, wo Bürgermeister, Wehrleiter und Pfarrer die Marschierer um 11 Uhr begrüßen. Gegen 11.30 Uhr wird die Feuerwehrtechnik präsentiert, ab 12 Uhr gibt es Erbsensuppe aus der Feldküche. Zudem wird gegrillt. Sind alle satt, präsentieren die Gastgeber ihr Können: Ein „verunglücktes“ Fahrzeug wird mit Scher- und Spreizgerät zwecks Personenrettung zum Cabrio umgestaltet.

Der Stimmungsnachmittag im Zelt beginnt um 15 Uhr mit dem Auftritt der Tagesstätte. Lotte Püttikow aus Tangermünde – im Kostüm steckt Torsten Ladwig – hat sich um 17 Uhr angemeldet.

Mit integriert sind beim Parkfest ab 13 Uhr auch viele örtliche Vereine. Die Landfrauen bieten Kaffee und Kuchen an, die Kita will Tattoos auf Kinderarme und -hände malen, der Jugendklub bietet Spiele und Popcorn an, die Schützen laden in den Schießcontainer und mixen Caipirinha, der Förderverein der Wehr und der Sportverein versorgen mit Getränken und der Parkverein wird grillen.

Vor zehn Jahren begingen die Village Boys ihr 30-jähriges Bestehen und wollten dazu aufspielen – das erfolgt dieses Jahr halt mit einiger Verspätung zum 40. Gründungstag. Getanzt wird am Sonnabend, 26. August, ab 20 Uhr.

Beim Umzug der Wehren und auch beim sonntäglichen Frühschoppen – dieser beginnt um 9.30 Uhr – mit dabei ist natürlich die neue Feuerwehrkapelle des Elbe-Havel-Landes. Die Gemeinde unterstützt das Parkfest finanziell.