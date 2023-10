Wenn sich Juden in Deutschland nicht auf die Straße trauen, läuft was falsch, sagt Pfarrer Teja Begrich aus Havelberg. Er fordert deshalb mehr Schutz vor dem Terror.

Pfarrer aus Havelberg fordert mehr Schutz für Juden in Deutschland

Havelberg - So wie viele Menschen in Deutschland schaut auch der Havelberger Pfarrer Teja Begrich mit Erschütterung und großer Sorge auf Israel. Diesem Land fühlt er sich seit Jahrzehnten verbunden. Er hat es schon oft besucht, hat viele Freunde dort. Dem christlich-jüdischen Dialog widmet er sich beruflich. 15 Jahre war er Beauftragter der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands für diesen Dialog, als er noch in Mühlhausen Pfarrer war. Jetzt, zur Berlin-Brandenburgischen Kirche gehörend, engagiert er sich weiter. Mit den Havelberger Dialogen hat er eine Gesprächsreihe initiiert, die sich Fragen des jüdischen Lebens ebenso widmet wie etwa der Auseinandersetzung mit dem Islam.