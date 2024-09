Durchgehend über 30 Grad Celsius sind eine Herausforderung für alle auf dem Pferdemarkt 2024 in Havelberg.

Pferdemarkt 2024 in Havelberg: Heiß und ruhig

Ein Spaziergang mit Pferd gehört für so manchen zum Havelberger Pferdemarkt dazu. Die Hitze mit tagelang über 30 Grad Celsius war dieses Mal eine Herausfordeurng für alle. Trotzdem hat die 2024er Auflage des größten Volksfestes im Norden Sachsen-Anhalts den meisten gefallen.

Havelberg. - Tagelang über 30 bis 33 Grad Celsius und bis auf eine klitzekleine Husche am Dienstag nur Trockenheit: Der Pferdemarkt 2024 stellte eine Herausforderung für alle dar. Dennoch sind die meisten gut gelaunt wieder nach Hause gefahren. Auch wenn so manches Geschäft nicht ganz so gut gelaufen ist wie erhofft.