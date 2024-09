Es ist wieder Zeit für den traditionellen Pferdemarkt in Havelberg. Was Besucher erwartet und warum viele Händler schon früher anreisen.

Havelberg. - „Flo’s kleine Welt on Tour“ steht auf dem Wohnmobil, das am Montag seit genau einer Woche im Mühlenholz seinen Platz ganz vorn an der Auffahrt zum Trödelhandelsplatz des Havelberger Pferdemarktes hat. Punkt 8 Uhr rollt es los: Für die Flohmarkthändler hat das Markttreiben 2024 in Havelberg begonnen.