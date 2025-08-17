Sie sollen an einem Tag gleich zweimal in Burg Personen überfallen, sie schwer verletzt und beraubt haben. Zwei Männer müssen sich vor dem Landgericht Stendal verantworten. Der Vorwurf: schwerer Raub.

Mit Quarzhandschuhen und Schlagstock: Duo schlägt in Burg brutal zu, erbeutet Handy und Xbox

