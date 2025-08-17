weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Schwerer Raub am Landgericht verhandelt: Mit Quarzhandschuhen und Schlagstock: Duo schlägt in Burg brutal zu, erbeutet Handy und Xbox

Sie sollen an einem Tag gleich zweimal in Burg Personen überfallen, sie schwer verletzt und beraubt haben. Zwei Männer müssen sich vor dem Landgericht Stendal verantworten. Der Vorwurf: schwerer Raub.

17.08.2025, 07:15
Die Polizei hat gegen zweri Männer aus Burg ermittelt: Sie sollen für einen schweren Raub verantwortlich sein und in zwei Fällen Personen schwer verletzt und sie beraubt haben. Symbolfoto: David Inderlied/dpa

Stendal/Burg/mp. - Sie sollen mehrere Personen überfallen, schwer verletzt und sie bestohlen haben. So lautet der Vorwurf gegen zwei Männer, die sich vor dem Landgericht Stendal verantworten mussten. Der Vorwurf: schwerer Raub in Burg. Das Urteil wurde gefällt.