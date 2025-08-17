Schwerer Raub am Landgericht verhandelt Mit Quarzhandschuhen und Schlagstock: Duo schlägt in Burg brutal zu, erbeutet Handy und Xbox
Sie sollen an einem Tag gleich zweimal in Burg Personen überfallen, sie schwer verletzt und beraubt haben. Zwei Männer müssen sich vor dem Landgericht Stendal verantworten. Der Vorwurf: schwerer Raub.
