  4. Was vom Punk in Loburg bleibt

Welche Folgen das „Spirit“-Festival für die Kleinstadt Loburg hat und welche besondere Formation vielleicht schon beim nächsten Mal die Party auf den Festwiesen eröffnen könnte.

Von Stephen Zechendorf 17.08.2025, 07:28
Die Band "Pestpocken" lockte am Freitagnachmittag das „Spirit“-Publikum vor die Bühne.
Die Band "Pestpocken" lockte am Freitagnachmittag das „Spirit“-Publikum vor die Bühne. Fotos: Stephen Zechendorf

Loburg. - So viele Übernachtungsgäste hat Loburg nur einmal im Jahr: Seit vergangenem Donnerstag strömten bis zu 6.000 Fans von Punkrock in allen Spielarten zu den Loburger Festwiesen, um dort zur Musik von fast 40 Bands zu feiern. Die „Einwohner“-Zahl Loburgs verdreifachte sich somit fast. Ausverkauft ist das „Spirit“-Festival schon lange.