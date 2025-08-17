Was vom Punk in Loburg bleibt
Welche Folgen das „Spirit“-Festival für die Kleinstadt Loburg hat und welche besondere Formation vielleicht schon beim nächsten Mal die Party auf den Festwiesen eröffnen könnte.
17.08.2025, 07:28
Loburg. - So viele Übernachtungsgäste hat Loburg nur einmal im Jahr: Seit vergangenem Donnerstag strömten bis zu 6.000 Fans von Punkrock in allen Spielarten zu den Loburger Festwiesen, um dort zur Musik von fast 40 Bands zu feiern. Die „Einwohner“-Zahl Loburgs verdreifachte sich somit fast. Ausverkauft ist das „Spirit“-Festival schon lange.