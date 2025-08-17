Welche Folgen das „Spirit“-Festival für die Kleinstadt Loburg hat und welche besondere Formation vielleicht schon beim nächsten Mal die Party auf den Festwiesen eröffnen könnte.

Was vom Punk in Loburg bleibt

Die Band "Pestpocken" lockte am Freitagnachmittag das „Spirit“-Publikum vor die Bühne.

Loburg. - So viele Übernachtungsgäste hat Loburg nur einmal im Jahr: Seit vergangenem Donnerstag strömten bis zu 6.000 Fans von Punkrock in allen Spielarten zu den Loburger Festwiesen, um dort zur Musik von fast 40 Bands zu feiern. Die „Einwohner“-Zahl Loburgs verdreifachte sich somit fast. Ausverkauft ist das „Spirit“-Festival schon lange.