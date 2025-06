Nach einer Blutprobe in Stendal Polizei schickt betrunkenen Havelberger nachts zu Fuß auf 50 Kilometer langen Heimweg

In Havelberg erwischt die Polizei am Abend einen betrunkenen Fahrradfahrer und nimmt den Mann zur Blutentnahme mit nach Stendal. Von dort muss der Mann dann mitten in der Nacht allein und zu Fuß nach Hause, betrunken und mit wenig Geld in der Tasche. Handelten die Beamten verantwortungslos?