Traditionsbetrieb Hapo produziert auf Kundenwunsch und setzt auf Qualität. Landrat würdigt auf seiner Sommertour die Flexibilität und Effizienz des Unternehmens.

Auf seiner Sommertour hat Landrat Patrick Puhlmann den Traditionsbetrieb Hapo in Havelberg besucht, wo er von Geschäftsführer Torsten Peuker (rechts) viel Interessantes über das Unternehmen erfahren hat.

Havelberg. - Obwohl zahlreiche Waren aller Art nach Deutschland importiert werden, hat das Zertifikat „Made in Germany“ auch heutzutage noch einen hohen Stellenwert. In Havelberg wird genau danach gearbeitet. Dort produziert Hapo Polsterbetten auf Kundenwunsch – individuell und schnell. Bei seiner Sommertour durfte Landrat Patrick Puhlmann (SPD) einen seltenen Blick in die Produktionshallen werfen, berichtet die Kreisverwaltung.

Absatzmarkt hat sich verändert

Polsterbetten aus Havelberg haben eine lange Tradition, wie Torsten Peuker dem Landrat berichtete. Geht die Historie schon bis weit in die DDR-Zeit zurück, ist der heutige Geschäftsführer in den 1990er Jahren zum Unternehmen gekommen. Damals produzierte Hapo für alle großen Versandhäuser in Deutschland. „Wir haben bis zu 600 Betten am Tag gebaut“, erklärte er bei einem Rundgang durch die Hallen.

Während sich der Absatzmarkt für Betten in den vergangenen 30 Jahren stark verändert hat, ist auch der Betrieb in Havelberg transformiert worden. „Die Wege sind kürzer, die Produktion effizienter geworden“, so der Geschäftsführer weiter. Eines aber ist unverändert: Polsterbetten sind Handarbeit. „Das fängt in der Näherei an und hört beim Verpacken auf“, sagte Torsten Peuker, der aktuell rund 100 Mitarbeiter beschäftigt.

Genau diese Handarbeit stellt den Betrieb aber auch vor große Herausforderungen: „Mit Preisen maschineller Produktion können und wollen wir nicht mithalten“, sagte der Hapo-Geschäftsführer. „Für uns zählt die Qualität. Wir produzieren auf Kundenwunsch und können innerhalb von drei Tagen ausliefern“, beschreibt er die Stärke des Unternehmens.

Eigene Lkw-Flotte

Dafür verfügt Hapo über eine eigene Lkw-Flotte, die heutzutage alle großen Möbelhäuser in der Republik beliefert.

„Hapo ist eines der Unternehmen unserer Region, die auf den ersten Blick nicht unbedingt präsent sind, möglicherweise aber doch in jedem Haushalt ihren Platz haben“, erklärte der Landrat. „Qualität, Flexibilität und Effizienz sind die großen Vorteile, welche das Unternehmen in alle großen Möbelhäuser bringt. Diese Strategie, einzelne Teile, wie den Federkern, selbst zu produzieren, unheimlich flexibel zu sein und trotzdem die Kosten im Blick zu behalten, ist eine Herausforderung auf dem heute so schnelllebigen Markt, der sich Hapo seit Jahrzehnten erfolgreich stellt“, sagte Patrick Puhlmann abschließend.