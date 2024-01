Die Schützengilde in Schönhausen im Kreis Stendal organisiert mit dem „Pendel-Cup“ einen Wettkampf, der jedem Teilnehmer die Chance zum Gewinnen bietet.

Die drei Finalisten für den „Pendel-Cup“ der Schützen in Schönhausen bereiteten sich auf die Entscheidung im Wettkampf vor. Remo Tessmer (von links), Katja Hallmann und Charlene Haak waren am Start.

Schönhausen. - Die Schützengilde in Schönhausen im Kreis Stendal hatte kurz vor Silvester zum ersten „Pendel-Cup“ eingeladen. Bei diesem Wettbewerb konnten Sportschützen mit verschiedenen Luftdruckgewehren antreten. Wichtig war nur, dass es Einzellader waren. Sportleiter Klaus Dieter Ahlf sagte: „Es geht um Sport beim ‚Pendel-Cup‘ und Spaß am Schießsport. Die Pendelziele sind einfache Ziele. Man schießt auf kleine, gut erkennbare Metallscheiben. Sind die getroffen, ist eine fünfte Platte sichtbar. Der Treffer darauf löst das Zurückpendeln aus, die vier Platten sind wieder da.“

Der Verein hat die Pendelziele neu angeschafft, die passenden Kugelfänge haben die Vereinsmitglieder selbst gebaut. Der Sportleiter erklärt: „Die Metallplatten haben die gleiche Größe wie Wettkampfscheiben. Viele Anfänger tun sich aber schwer mit dem Scheibenschießen. Mit dieser Zielform sieht man, dass das Treffen klappt und gewinnt Zutrauen, sich mit der Scheibe auszuprobieren.“

Beim Premierenwettkampf im Pendelschießen gab es mehrere Runden. Wer gegen wen antrat, wurde ausgelost. So konnte durchaus ein erfahrener Schütze im „direkten, schnellen Duell“ gegen einen Anfänger den Kürzeren ziehen. Männer und Frauen wurden in einer Wertung berücksichtigt. Entgegen sonstigen Wettkämpfen waren Zuschauer direkt im Raum hinter den Wettkämpfern zugelassen, also „Publikum nah dran“. Es lag ein bisschen Silvesterfeier-Atmosphäre im Raum.

Für alle Teilnehmer war nicht nur der Wettkampf in dieser Form eine Premiere. Auch bei den Preisen gab es zum ersten Mal für jeden, der dabei war, ein Stück selbst gemachte Seife zusätzlich zum passenden Silvestergetränk. Klaus Dieter Ahlf erläuterte: „Das können wir uns als neue Tradition vorstellen, ein Stück Seife, um die Reste vom alten Jahr abzuwaschen und ordentlich in das neue zu gehen.“ Bei Premieren-„Pendel-Cup“ belegte Reno Tessmer aus Schönhausen den 1. Platz. Charlene Haak aus Schönhausen erreichte den 2. Platz. Katja Hallmann aus Wust wurde auf dem 3. Rang gewertet.

Nach dem Schießen für die Wertung wurde noch ausprobiert, wie das Pendelschießen in den Container des Vereins eingebaut werden kann. Mit dem Schießcontainer ist die Schützengilde bei Dorf- und Vereinsveranstaltungen ein gern gesehener Gast. Klaus Dieter Ahlf erläutert: „Wir als Schützen können uns vorstellen, einmal einen ,Sommerbiathlon’ zu organisieren, Laufen und Schießen vor den Augen der Zuschauer auf einem Sportplatz. Das würde mit Mannschaften oder Einzelteilnehmern funktionieren, unterschiedliche Vereine könnten gegeneinander antreten. Auch der Spaßfaktor für die Mitmachenden und die Zuschauer wäre vorhanden.“ Das könnte eine gute Idee in diesem Jahr sein.