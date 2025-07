Die Geschwister Aria (9) und Ella (7) lassen sich bei sommerlichen Temperaturen ihr Eis an der Eisdiele Pinguin in Neu Olvenstedt schmecken.

Magdeburg. - Eis essen gehört für viele genauso zum Sommer wie Baden gehen und in den Urlaub fahren. In Magdeburg gibt es eine Vielzahl an Eiscafés, die allesamt ebenso leckere wie unterschiedliche Sorten führen. Was es wo gibt und wie teuer die Kugel mittlerweile ist.