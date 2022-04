„Pro Krankenhaus Havelberg“ hat neue Ideen für weitere Protestaktionen

Der Protestzug von „Pro Krankenhaus“ führte am Sonnabend wieder durch Havelberg.

Havelberg - Zum Monatsanfang April demonstrierten Mitglieder und Mitstreiter des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“ wieder am Sonnabend für eine vernünftige Gesundheitsversorgung in der Region. Vom Domplatz aus zog der Protestzug durch die Straßen der Oberstadt. Mit dabei der künftige Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos). Auch an diesem Donnerstag, 7. April, findet keine Demo statt. Denn der Verein hat zu einem Runden Tisch im Rathaus eingeladen. Und es gibt weitere Ideen für den Protest.