Für Radfahrer gibt es in und um Havelberg Veranstaltungen, um das Hobby bei gemeinsamen Touren zu genießen.

Havelberg l Radfahren macht Spaß, auch in großer Gemeinschaft. Wohl deshalb gewinnen Veranstaltungen für Pedalritter immer größeren Zuspruch. Beliebt ist seit Jahren der Elberadeltag, für den in diesem Jahr das Haus der Flüsse in Havelberg am 5. Mai Gastgeber ist. Über die Landesgrenzen hinaus hat die Tour de Prignitz viele Fans, natürlich auch aus der Region Havelberg – schließlich gilt die Hansestadt als Wiege der Prignitz. Und dann gibt es auch dort einen Saisonstart für alle Radfreunde. Am 13. April heißt es „Die Prignitz radelt an“. Zielort ist Bad Wilsnack.

Der Havelberger Lothar Frontzek ruft alle interessierten Radfahrer auf, die Angebote wahrzunehmen und organisiert gemeinsame Touren zum Anradeln und zur Tour de Prig­nitz. Dafür können sich Interessierte schon jetzt anmelden.

Für das Anradeln am Sonnabend, 13. April, ist um 9.45 Uhr Treff auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Havelberg. Um 10 Uhr geht‘s los in Richtung Nitzow und von dort nach Quitzöbel. Voraussichtlich auf dem Bischofsweg führt die Tour dann nach Bad Wilsnack. Dort werden alle Radler mit einem Frühlingsfest empfangen, bei dem übrigens die Sax‘n Anhalt VIP Band aus Magdeburg ab 12.40 Uhr für gute Stimmung sorgt. Offizielle Eröffnung des Festes ist um 13 Uhr.

Wer mit dabei sein möchte, kann sich mit Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse anmelden in der Touristinfo unter Telefon 039387/790 91, E-Mail: tourist-information@havelberg.de, bei Lothar Frontzek unter 039387/213 17, E-Mail: l-frontzek@t-online.de, oder bei der Volksstimme unter 039387/768 21, E-Mail: redaktion.havelberg@volksstimme.de. Die Rückfahrt würde individuell erfolgen.

Tour startet in Wittstock

Für die Tour de Prignitz vom 16. bis 19. Mai hat Lothar Frontzek eine Havelberg-Teilnahme für den Starttag auserkoren, der in Wittstock stattfindet. Die Dossestadt ist in diesem Jahr Gastgeberin für die Landesgartenschau. Die Modalitäten für die Prignitz-Tour wurden geändert. Statt einer Schleife von einem Ort zum anderen über mehrere Tage sind es bei der 22. Auflage vier Rundfahrten. Jede wird 45 bis 50 Kilometer lang sein. Start und Ziel sind an der selben Stelle. Das erspart einen enormen logistischen Aufwand, der sonst erforderlich war, um die Radfahrer vom Zielort wieder an den Startort zu transportieren, wenn sie nicht die gesamte Tour mitgefahren sind.

Lothar Frontzek, der schon an vielen Prignitz-Touren teilgenommen hat, würde sich freuen, wenn die Hansestadt wieder mit einer größeren Gruppe vertreten ist. Mindestens einen Bus mit Hänger hat er bereits organisiert, so dass Teilnehmer und Fahrräder nach Wittstock gefahren werden können und am Abend gemeinsam nach Havelberg zurückkehren. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Lothar Frontzek unter den genannten Kontakten an.

2017 hatte es zuletzt eine größere Teilnahme von Havelbergern gegeben. Dafür war auch ein Bus organisiert worden. Das große Ziel von Lothar Frontzek ist, dass Havelberg als Wiege der Prignitz mal Etappenort oder Kulturstopp wird. „Vielleicht klappt das ja zur 25. Tour, wenn dann hoffentlich der Elberadweg keine Baustelle mehr ist.“

Die Tour de Prignitz 2019 startet am zweiten Tag in Perleberg, die Etappe soll nach Wittenberge und an die Elbe führen. Am dritten Tag geht es von Heiligengrabe aus nach Pritzwalk. Der vierte Tag wird in Kyritz gestartet. Auf allen vier Etappen gibt es eine Mittagspause und einen Kulturstopp.

Übrigens: In Neuruppin gibt es am 18. Mai einen Fahrrad­tag, den der Ruppiner Radsportclub zum 7. Mal organisiert. Dabei steht Fontane im Mittelpunkt. Die angebotenen Strecken fangen bei 30 Kilometern an. Auch an einen Fahrradmarathon über 200 Kilometer zum 200. Fontane-Geburtstag ist gedacht. Es wäre eine vierte Möglichkeit des gemeinsamen Radelns.

Zum Elberadeltag in Havelberg haben sich Radler aus der Prignitz angekündigt.