Klietz. - Die „Waldstörche“ aus Klietz hatten zum Seifenkistenrennen eingeladen. Ein Straßenstück im Wald im Landkreis Stendal zwischen Klietz und Schönfeld verwandelte sich wie im Vorjahr in eine Rennpiste für die Veranstaltung des Fördervereins von Kita und Grundschule. Was macht das Rennen für den Nachwuchs so besonders?

