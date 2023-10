Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kamern - Der Zuchtverein für Rassekaninchen G820 „Züchterglück“ öffnet am kommenden Wochenende die Türen zur 26. Havellandschau in der Sporthalle am Seeweg in Kamern. Für den Verein, der in diesem Jahr auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken kann, gibt es mehrere Wechsel. Erhard Michael übernimmt das erste Mal die Ausstellungsleitung in Kamern. Reinhard Gauert ist neuer Vereinsvorsitzender.