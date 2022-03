Restaurierte Scholtze-Orgel erklingt in der Stadtkirche Havelberg

Havelberg - „Die Orgel ist fertig restauriert“, sagt Domkantor Matthias Bensch am Freitag und blickt mit großer Vorfreude auf die Wiedereinweihung des historisch wertvollen Instrumentes in der Havelberger Stadtkirche an diesem Sonntag, 5. Dezember. Für 14 Uhr ist der Festgottesdienst geplant, ab 18 Uhr gibt der Domkantor das erste Konzert auf der Scholtze-Orgel. Besucher sind zu beiden Veranstaltungen willkommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Zu beachten ist für den Gottesdienst die 3G-Regel. Für das Konzert am Abend gilt 2G.