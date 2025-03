Nach der Bürgerversammlung von „Pro Krankenhaus Havelberg“ am Montag hat die Volksstimme Fragen an Salus gestellt und diese Antworten erhalten.

Havelberg. - „Die Salus hält an ihrem Vorhaben fest, in Havelberg stufenweise eine bedarfsgerechte medizinische Versorgungsstruktur aufzubauen. Es ist geplant, mit der Einrichtung einer Ermächtigungssprechstunde in den Fachrichtungen Chirurgie und Orthopädie zu beginnen.“ So beginnt die Antwort der landeseigenen Krankenhausgesellschaft auf Volksstimme-Nachfragen vom Dienstag zum aktuellen Stand der Eröffnung eines MVZ. Vorangegangen ist eine Bürgerversammlung von „Pro Krankenhaus“.