Sandau - In Sandau gibt es seit Februar einen Orts- und Kulturverein, dessen Mitglieder gerade richtig viel mit der Vorbereitung des Stadtfestes an diesem Wochenende zu tun haben. Gegründet hat sich der neue Verein, um auch zukünftig für die Organisation von größeren Aktivitäten und Festen im Elbestädtchen gewappnet zu sein. Verschiedene Kulturveranstaltungen und ein ansprechendes Ortsbild machen die kleine Stadt attraktiv und lebenswert. Alle Leute sollen gern in Sandau wohnen. Das Elbestädtchen kann auf eine lange Geschichte verweisen, diese gilt es weiter zu erforschen und zu dokumentieren. Natur- und Landschaftsschutz sind wichtig und tragen ebenso zu einem guten Stadtbild bei. Bereits in den vergangenen Jahren stellte sich heraus, es gibt sozusagen „Stammkräfte“, die bei Festen und Veranstaltungen immer bei der Organisation und Durchführung dabei waren. Auch Nachbarorte mit seit Jahren aktiven Ortsvereinen waren Vorbild für die Gründung in Sandau. Zur Vorsitzenden des Ortsund Kulturvereins wurde Heike Heller gewählt, als Stellvertreterin ist Antje Sülter-Damker dabei. Weiterhin gehören zum Vorstand Hannes Warnstedt und Lea-Sophie Mädel. „Mit dem Verein soll es bei zukünftigen Festen und Veranstaltungen auch einfacher werden, sich um Spenden und Sponsoren zu kümmern“, blickt Heike Heller optimistisch auf die Aufgaben des Vereins. Zusammen mit der Stadt Sandau als Veranstalter organisiert der Verein das Fest an der Bühne im Stadtwald unter dem Motto: „Mächtig was los – Sandau feiert groß.“

