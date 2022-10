Sandauerin: „Husten und Schnupfen kenne ich nicht“

Helga Gießmann packte am vergangenen Freitag schon mal alles für ihren Stand auf dem Kürbisfest in Seehausen zusammen.

Sandau - Noch ist die Zeit gerade so gut zum Verarbeiten von Holunderbeeren, welche ihre volle Reife im September entwickeln. „Die Holunderblüte in diesem Jahr war hervorragend, die Beeren waren das allerdings nicht. Sie sind sehr klein ausgefallen, außerdem sind die Vögel sehr aktiv gewesen“, berichtet Helga Gießmann, die genau weiß, wo sie in Sandau und ganz in der Nähe der Stadt Holunder finden und „ernten“ kann.