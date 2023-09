Kurz hinter Mahlitz kam das Fahrzeug der Scharlibberin von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam an einem weiteren zum Stehen.

Mahlitz - Zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person wurden am Mittwoch gegen 7.45 Uhr die Wehren aus Schollene und Klietz alarmiert. Die Scharlibberin war mit ihrem VW auf dem Weg in Richtung Schollene, als sie kurz hinter Mahlitz nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug streifte einen Straßenbaum und kam an einem weiteren Baum zum Stehen. Den Notruf setzte das Fahrzeug selbstständig ab, weshalb man erst von zwei Verletzten ausgegangen war.