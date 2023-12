Das schnelle Internet per Glasfaser über DNS-Net können im Bereich Havelberg noch nicht alle nutzen. Dabei ist die symbolische Freischaltung fast ein Jahr her.

Die symbolische Freischaltung in Müggenbusch.

Havelberg/Nitzow. - Ziemlich genau ein Jahr her ist es, dass im Havelberger Ortsteil Müggenbusch mit der symbolischen Freischaltung im Technikgebäude das schnelle Internet Einzug gehalten hat. Dank des Zweckverbandes Breitband Altmark waren die Voraussetzungen geschaffen, über DNS-Net Glasfaserkabel bis zu jedem Hausanschluss zu verlegen. In den Ortschaften wohlgemerkt. Das waren die bis dahin „schwarzen Löcher“ in puncto Internetversorgung.