In Schollene, wo bereits ein Döner-Imbiss existiert, kam nun noch in zweiter hinzu.

Schollene. - Zumeist erfährt man in der Elb-Havel-Region leider nur von Gaststättenschließungen, zuletzt traf es Klietz, Havelberg und Warnau. Am 5. Februar jedoch gab es in Schollene am zentralen Platz des Friedens mal wieder eine Neueröffnung: Das „Schollener Grillhaus“ öffnete seine Türen.