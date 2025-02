Ferchels. - Wer dieser Tage in Richtung Ferchels fährt, wird ihn schon bemerkt haben: den grünen Amphibienschutzzaun neben der Straße. Die Biosphärenreservatsverwaltung in Ferchels hat ihn neu angeschafft. Auffälligstes Merkmal des etwa 700 Meter langen Zaunes ist, dass er nicht mehr wie sein Vorgänger durchhängt. Denn er wird durchgehend wie ein Vorhang an ein Halteseil geklammert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.