Das Beratungsmobil der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt macht alle vier Wochen in Havelberg Halt. Wobei bekommen Bürger Hilfe?

Verbraucherzentrale in Havelberg

Havelberg. - Am Montag, 17. März, ist es wieder soweit: Das „Digimobil“ der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt macht Station in Havelberg. Gegenüber dem Rathaus, direkt am Springbrunnen, kann es von 10 bis 13 Uhr aufgesucht werden. Wie die Beratung erfolgt, hat die Volksstimme von Steffen Friedrich erfahren.