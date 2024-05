Als „Medienklasse 24“ lesen Schüler in Kamern gerade jeden Tag die Volksstimme. Sie schreiben aber auch selbst Artikel.

Mit Andrea Schröder von der Volksstimme in Havelberg plauderten die Mitglieder der Redaktion der Schülerzeitung in Kamern übers Zeitungmachen.

Kamern. - Es ist die dritte Redaktionssitzung, zu der sich Mädchen und Jungen der Freien Schule „Elbe-Havel-Land“ Kamern in dieser Woche mit Lehrerin Nancy Lewerken treffen. Ihre Texte sind weitestgehend fertig. Jetzt geht es um die Feinheiten und was wo in der dritten Ausgabe ihrer Schülerzeitung erscheinen soll.