16-Jährige aus Radebeul ist fasziniert vom Uhrmacherhandwerk. Erst recht, nachdem sie in Havelberg erste Reparaturen probiert hat.

Schülerin aus Sachsen interessiert sich in Havelberg fürs Handwerk

Charlotte Schmidt aus Radebeul absolvierte in Havelberg bei Uhren & Schmuck Haut, hier Mathias Haut, ein Praktikum. Sie möchte Uhrmacherin werden.

Havelberg. - Im Handwerk fehlt es am Nachwuchs. Es gibt zu wenig junge Leute, die eine Handwerker-Lehre machen wollen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Ein Beispiel dafür gab es jetzt in Havelberg. Charlotte Schmidt aus Radebeul absolvierte in dieser Woche ein Praktikum bei Uhrmachermeister Jürgen Haut und seinem Sohn Mathias, der Uhrmacher und Goldschmiedemeister ist.