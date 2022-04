Seit 60 Jahren Meister seines Fachs in Havelberg

Jubilar Gerhard Mewes (Mitte) mit seinem diamantenen Meisterbrief und seinen beiden Söhnen Maik (links) und Michael, die das Familienunternehmen in seinem Sinne erfolgreich weiterführen.

Havelberg - Mittlerweile ist es über 60 Jahre her. Noch gut erinnert er sich daran, wie er an jedem Wochenende – von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag - in Magdeburg sein musste. Um dort die Schulbank zu drücken.