Die Eheleute Dietze stoßen in Havelberg auf das seltene Fest der Gnadenhochzeit an. Wie sie über 70 bewegte und glückliche Jahre zusammengehalten haben.

Brigitte und Ortwin Dietze feiern am Mittwoch in Havelberg ihre Gnadenhochzeit.

Havelberg. - Das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiern Brigitte und Ortwin Dietze am Mittwoch, 16. April 2025, in der Hanse- und Domstadt Havelberg. Der Begriff lehnt sich an die „Gnade“ und „Güte“ an, die sich das Ehepaar in den siebzig Jahren, in denen es verheiratet ist, entgegenbringt. Das ist eine echte Leistung – nicht viele Paare erreichen das beeindruckende Jubiläum.