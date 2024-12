Havelberg. - Für viel Freude und gleichzeitig Vorfreude haben die Teilnehmer der Trecker-Lichterfahrt der Prignitz gesorgt, die in Havelberg auch am Evangelischen Seniorenzentrum Halt gemacht hat. Bei Feuer, Tee und Glühwein hatten Bewohner und Gäste viel Spaß, berichtet Standortleiterin Mandy Müller. So manche Träne der Rührung ist geflossen, als der Weihnachtsmann Geschenke übergab. Weihnachtlich geht es auch am Dienstag, 10. Dezember, an und in der Einrichtung in der Semmelweisstraße zu.

Denn um 14 Uhr beginnt der Weihnachtsmarkt, zu dem Groß und Klein willkommen sind. Kinderprogramm, Musik und eine ukrainische Weihnachtsaufführung gehören zum Programm unter anderem zum Programm. Es gibt eine Kunstausstellung und Handarbeiten. Der Weihnachtsmann schaut ebenfalls vorbei.