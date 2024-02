Senioren in Havelberg haben einen Wunsch für mehr Sicherheit

Beim Rundgang im Seniorenzentrum Havelberg gefielen den Mitgliedern des Kultur- und Sozialausschusses die großformatigen Bilder mit Motiven aus der Stadt, so wie dieses hier von der Fischerstraße.

Havelberg. - Über die Situation im Evangelischen Seniorenzentrum als einem von drei Seniorenheimen in Havelberg haben sich die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses während ihrer Sitzung informiert. Die Frage der Vorsitzenden Doreen Müller, ob die Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung Wünsche an die Stadt haben, beantwortete deren Leiterin Mandy Müller mit einem klaren Ja: „Wir brauchen einen Fußgängerüberweg in der Neustädter Straße.“