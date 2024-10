In Sandau im Landkreis Stendal steht eine neue ADAC-Radservice-Station. Es ist die zweite in Sachsen-Anhalt und die erste im Norden des Landes am Elberadweg.

Nils Horschick und Irene Mihlan, beide vom ADAC, sowie Jeanett Czinzoll, Tourismusmanagerin im Elb-Havel-Winkel, Simone Tandeck, Radverkehrsbeauftragte beim Landkreis Stendal und Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold (von links) nehmen die Radservice-Station in Sandau in Betrieb.

Sandau. - Sandau im Landkreis Stendal liegt an einem der beliebtesten Fernradwege Deutschlands – dem Elberadweg. Viele Reisende entdecken so Sachsen-Anhalt und ganz im Norden das Elbe-Havel-Land auf dem Fahrrad. Die Radservice-Station in Sandau ist nach Magdeburg der zweite Standort in Sachsen-Anhalt. Wie sieht die Hilfe aus, die Radler dort bekommen?