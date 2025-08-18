Weniger Kinder in Kitas beschäftigen Kommunen im ganzen Land. Havelberg bleibt von diesem Trend nicht verschont. Der Amtsleiter beschreibt die Situation in der Stadt.

Sinkende Geburtenrate: Wie geht’s weiter in Kitas in Havelberg?

Die Kita Regenbogen ist eine von insgesamt vier Kindertagesstätten in Havelberg.

Havelberg. - Sinkende Kinderzahlen und somit die Zukunft von Kindertagesstätten beschäftigen landesweit die Kommunen. Wie sieht es in Havelberg aus? Die Volksstimme hat zu Beginn des neuen Kita-Betreuungsjahres bei Amtsleiter André Gerdel, Amtsleiter für Ordnung, Kultur und Soziales in der Hansestadt, nachgefragt.