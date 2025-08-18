Hansestadt hat Entwicklung im Blick Sinkende Geburtenrate: Wie geht’s weiter in Kitas in Havelberg?
Weniger Kinder in Kitas beschäftigen Kommunen im ganzen Land. Havelberg bleibt von diesem Trend nicht verschont. Der Amtsleiter beschreibt die Situation in der Stadt.
18.08.2025, 09:25
Havelberg. - Sinkende Kinderzahlen und somit die Zukunft von Kindertagesstätten beschäftigen landesweit die Kommunen. Wie sieht es in Havelberg aus? Die Volksstimme hat zu Beginn des neuen Kita-Betreuungsjahres bei Amtsleiter André Gerdel, Amtsleiter für Ordnung, Kultur und Soziales in der Hansestadt, nachgefragt.