Stadt, Kitas und Grundschule kooperieren in Havelberg, um künftige Abc-Schützen bestens auf den neuen Lebensabschnitt vorzubereiten.

Damit Kinder in Havelberg keine Scheu vor der Schule haben müssen

Für die Vorbereitung auf die Schulzeit haben die Kinder in den Havelberger Kitas verschiedene Lernmaterialien. Hier übt Erzieher Enrico Hannusch im Zwergenland mit den Mädchen und Jungen aus der Abc-Gruppe.

Havelberg. - „Wir bereiten uns hier auf die Schule vor“, sagt Mattis. Er sitzt mit all den anderen Vorschulkindern im „Klassenraum“ der Kita Regenbogen in Havelberg. Sie warten gespannt auf Christiana Bertram. Sie ist Lehrerin in der Grundschule und kommt alle zwei Wochen zu diesen Mädchen und Jungen, die im Sommer 2026 Schulkinder werden. In der anderen Woche ist sie dienstags bei den künftigen Abc-Schützen des Zwergenlandes zu Gast.