Das Mechanische Theater am Alten Markt in Magdeburg war längere Zeit außer Betrieb. Nun konnte eine Lösung gefunden werden, damit es wieder läuft. Geld ist nicht mehr nötig.

Das Mechanische Theater in der Magdeburger Innenstadt konnte wieder in Betrieb genommen werden.

Magdeburg. - Noch hängt das Schild „Anlage außer Betrieb“ im Schaufenster des Mechanischen Theaters in Magdeburg. Lange Zeit stimmte das auch. Doch ab sofort kann das sogenannte Theatrum Mundi wieder angeschaut werden - passend zum Start des Weihnachtsmarkts und vor allem nun kostenlos.