So bezaubernd ist Havelberg: Webseite mit den schönsten Fotos

Havelberg - Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Was sagt dann eine Internetseite voll mit Aufnahmen aus Havelberg und der Region über diese Landschaft in der Prignitz aus? Die Wahl-Havelbergerin Alice Schumann hat sich sofort in die Hansestadt verliebt und will diese Begeisterung mit ihren Mitmenschen teilen.