Solarpark Schollene: Investor verspricht günstigeren Strom

Schollene - Solarpark-Projekte sind in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Müssen Gemeinden diese Kosten selbst tragen, scheitert an dieser Stelle häufig das Projekt. Aus dem Grund tun sich die Gemeinden mit finanzstarken Firmen zusammen, um solche Vorhaben realisieren zu können. Dass solche Projekte mehrere Jahre benötigen, bis sie realisiert werden können, ist keine Seltenheit. So auch der vorgesehene Solarpark in Mahlitz, einem Ortsteil der Gemeinde Schollene.