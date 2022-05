Spatzen nisten in Balken vom Sandauer Rathaus

In den immer wieder verschobenen Umbau des Sandauer Rathauses kommt endlich Bewegung: Der Stadtrat beschloss jetzt die Entwurfsplanung. Baustart soll im nächsten Jahr sein.

Sandau - Mit einer Enthaltung stimmte der Sandauer Stadtrat am Mittwoch auf seiner Sitzung in der Turnhalle für die Entwurfsplanung, welche Planer Dietmar Fessel aus Stendal vorab den Räten und interessierten Einwohnern vorgestellt hatte. Jetzt ist das Bauamt am Zuge, die Genehmigungsplanung muss europaweit ausgeschrieben werden. Erteilt der Landkreis dafür die Baugenehmigung, folgt die Ausführungsplanung.