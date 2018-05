Im Schönhauser Kindergarten dreht sich derzeit alles um die Farben des Sommers.

Schönhausen l Der Vulkan bricht aus! Da freuten sich die Schönhauser Spatzenkinder gestern an der Experimente-Station, als die zusammengemixte Flüssigkeit nach Zugabe der Brausetablette aufschäumte! Genauso spannend war, was denn bei den „Klatschbildern“ herauskam, wenn man sie nach dem Zusammenfalten und dem Zauberspruch „Hokus Pokus“ wieder aufklappte.

Die Bilder werden am Freitag zum Abschlussfest des Farben-Projektes genauso den Kindergarten zieren wie die eingefärbten Stoffe und Gardinen – gestern wurden sie mit Spinat und Grünkohl grün, heute kommt rot mit Roter Beete dran, mit Curry und Kurkuma entstand am Montag Gelbes und mit Blaubeeren und Rotkohl morgen Blaues. In der Küche wird fleißig gebacken und Regenbogen-Quark zubereitet.

Diese Schlemmereien gibt es am 1. Juni. Dann erleben die Kinder auch ein Stabpuppentheater "Das traurige Grau" und sie lassen Ballons steigen.