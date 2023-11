An der Schweinekuhle bei Schönhausen wird der landseitige Elbdeich durch diese Spundwand gesichert. In die Stahlplatten werden derzeit Löcher geschweißt, damit das Wasser unter dem Deich hindurch ins Hinterland fließen kann und die Schweinekuhle nicht trockenfällt.

Schönhausen. - An der vorerst letzten Elbdeichbaustelle im Elbe-Havel-Land schreiten die Arbeiten voran. Die Sanierung betrifft zwar nur einen Deichabschnitt von 750 Metern Länge, doch dieser hat es in sich. Denn es müssen insgesamt drei Leitungen gequert werden: Eine Abwasserleitung, welche durch den Deich hindurch von der Schönhauser Kläranlage in Richtung Elbe führt, sowie zwei Gasfernleitungen. An diesen ist besondere Vorsicht vonnöten – deshalb dürfen nur spezialisierte Baggerfahrer in deren Nähe arbeiten.