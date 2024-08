In Havelberg befassen sich Stadträte in der kommenden Woche auch mit einem Bauvorhaben des Naturschutzbundes bei Vehlgast.

Havelberg. - Mitglieder des neuen Stadtrates von Havelberg treffen sich in der kommenden Woche erstmals zu den Sitzungen der Fachausschüsse. Eine wirkliche Sommerpause gibt es dieses Mal nicht. Noch vor dem Pferdemarkt gilt es wichtige Dinge abzuarbeiten. Themen sind etwa die Finanzierung der Jugendarbeit in der Hansestadt ab 2025, ein Leinenzwang für Hunde in der gesamten Einheitsgemeinde und die Revitalisierung der Alten Dosse bei Saldernhorst im Bereich Vehlgast.