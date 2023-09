Havelberg - Erneuerbare Energien zu nutzen, ist das Ziel der Stadtwerke Havelberg GmbH. Sie plant derzeit mehrere Energieprojekte im Bereich der Hansestadt Havelberg und der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, berichtet Geschäftsführer Sebastian Horn. „Unser Ziel ist es, selbst vor Ort günstige und klimaneutrale Energie zu erzeugen und diese möglichst den eigenen Bürgern und Kunden zur Verfügung zu stellen.“

Zu den Details für die Pläne gibt es derzeit noch Zurückhaltung, um Vertragsverhandlungen zu einem guten Ende führen zu können. Fakt ist, dass die Stadtwerke im gesamten Elb-Havel-Winkel Wind- und Sonnenenergie nutzen möchte. „Wir verfolgen mit unserem Konzept den Ansatz, dass möglichst viele Menschen von dem jeweiligen Projekt profitieren. Neben vergünstigtem Ökostrom möchten wir den Bürgern auch die Möglichkeit geben, sich finanziell an den Projekten zu beteiligen. Weiterhin ist es uns ein besonderes Anliegen, dass auch den Gemeinden angemessene Erlöse zukommen. Soweit möglich, werden wir unsere Projekte zudem mit regionalen Unternehmen umsetzen, um die Wertschöpfung in der Region zu halten“, sagt Sebastian Horn und berichtet weiter: „Zur Umsetzung unserer Vorhaben haben wir uns mit einem starken Partner zusammengetan, der genauso wie wir den Ansatz verfolgt, die realisierten Energieerzeugungsanlagen dauerhaft zu betreiben. Gemeinsam haben wir bereits ein Konzept für Havelberg erarbeitet und werden kurzfristig auch Einladungen an Eigentümer für Potenzialflächen im Elbe-Havel-Land versenden.“ In Havelberg hat es in dieser Woche ein erstes Treffen mit Flächeneigentümern gegeben. Der Stadtwerke-Chef verspricht, die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit über die Projekte und die weiteren Schritte zu informieren.