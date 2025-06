Heimatliebe in Altmark und Elb-Have-Winkel sorgt dafür, dass Einheimische und Touristen auf Stickerjagd gehen. „Echt Altmark“ gibt's auch im Bilderbuchcafé Havelberg.

Stickerfieber: Die ersten Herzen sind in Havelberg schon vergeben

Die ersten Hefte für die Aktion Stickerfieber des ART Altmark hat Kerstin Maslow in ihrem Bilderbuchcafé in Havelberg schon verteilt.

Havelberg. - 20 kleine Herzen passen in das grüne Heftchen mit der Aufschrift „Schon im Stickerfieber?“ Kerstin Maslow vom Bilderbuchcafé in Havelberg hat sowohl erste Hefte als auch erste Herzen bereits an Einwohner und Gäste verteilt. Die Gastronomin, die sich mit drei Produken für „Echt Altmark“ zertifiziert hat, findet diese Marketingaktion des Regional- und Tourismusverbandes Altmark, kurz ART, richtig gut. Auch wenn die Hansestadt die Wiege der Prignitz ist.