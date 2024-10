Für den alten Stadtspeicher in Sandau gibt es Hoffnung: Eine Amerikanerin will ihn mit Leben erfüllen. Doch zunächst muss das Gebäude dringend notgesichert werden.

Volker Stephan von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (links) übergab gemeinsam mit Bärbel Hornemann (3. von rechts) einen Spendenscheck an Bauherrin Vicky Germain. Sie möchte die Stadtscheune in Sandau wieder mit Leben erfüllen.

Sandau. - Sie hat die Folgen zweier verheerender Kriege – nämlich die Einäscherung 1627 im 30-jährigen Krieg und den Beschuss 1945 – überstanden und soll nun wieder mit Leben erfüllt werden. Die Rede ist von der eindrucksvollen Stadtscheune an der Ortsdurchfahrt in Sandau, welche seit über 30 Jahren leer steht. Der Zahn der Zeit nagt intensiv an der hölzernen Fassade: In diversen Gefachen fehlen die Ziegelsteine, tragende Balken im Innern sind durchgefault, Wände neigen sich und es regnet an vielen Stellen durch. Das Gebäude besitzt keine Regenrinne, weshalb das Wasser ungehindert ins Gemäuer und ins Holz eindringt. Der Rähm – also der obere Abschluss der Fachwerkwand – ist ringsum weggefault.