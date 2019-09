Für die Zeit, in der Neptun in Aktion tritt, sollen 2020 alle anderen Angebote auf dem Strandfest ruhen. Foto: Dieter Haase

Im Ortschaftsrat Nitzow ist über einige Veränderungen für das Strandfest 2020 diskutiert worden.

Nitzow l Das Strandfest mit Bootskorso in Nitzow wurde vom Ortschaftsrat als gelungene Veranstaltung gewertet. Positiv aufgefallen ist vor allem die Sauberkeit des Festplatzes und des Strandes danach, was im Vorjahr ganz anders ausgesehen hatte und deshalb Anlass zu heftiger Kritik gab. „Das Pfand, das in diesem Jahr vom Versorger auf die Getränkebecher genommen wurde, hat sich bezahlt gemacht“, wertete Ortsbürgermeister Karsten Grey als gutes Zeichen. Beim Saubermachen am Tag nach dem Fest musste aus dem Grund nur noch ganz wenig Unrat beseitigt werden. Vor allem handelte es sich dabei um weggeworfene Zigarettenkippen.

15 Uhr würde ausreichen

Aber nach einer Veranstaltung wie dem Strandfest gibt es immer Ideen, wie so manches noch besser gemacht werden könnte. Ein Punkt dabei, der bei der Auswertung im Ortschaftsrat zur Sprache kam, war die Startzeit für das Strandfest. In diesem Jahr, bei der großen Hitze am Nachmittag, habe sich gezeigt, dass der Besucherzuspruch zur Eröffnung doch sehr gering war. „14 Uhr ist zu früh, ein Festbeginn um 15 Uhr würde völlig ausreichen“, wurde vorgeschlagen. Zumal der größte Teil der Kinder und Jugendlichen erst so gegen 16 Uhr zum Strandfest kam, um sich an den Wettbewerben zu beteiligen oder sich bei einem Bad im Havelwasser abzukühlen. Auch die ältere Generation mied zunächst die hochsommerlichen Temperaturen und erschien hauptsächlich erst zur besten Kaffeezeit, für die Mitglieder der Ortsgruppe der Volkssolidarität sowie andere fleißige Nitzower wieder Kuchen und Torten gebacken hatten. Bei der Vorbereitung des Strandfestes 2020 soll dieser Hinweis Berücksichtigung finden.

Neptun soll wiederkommen

Ein weiterer Punkt betraf das Neptunfest, das seit mehreren Jahren wieder einmal im Programm des Strandfestes stand. Die jungen Leute, die sich bereiterklärt hatten, die Rollen von Neptun und seinem Gefolge zu übernehmen, spielten ihre Rollen sehr gut und hatten auch sichtlich Spaß an ihrem Auftritt. „Nur schade, dass sie den Ortsbürgermeister nicht auch nass gemacht haben“, wurde in der Runde der Ortschaftsräte geflachst, worüber letztlich auch Karsten Grey lachen musste. Einhellige Meinung: 2020 sollte Neptun unbedingt auch wieder ein Programmpunkt des Strandfestes in Nitzow sein. Allerdings wurde eine zeitliche Verschiebung gegenüber diesem Jahr angeregt, nämlich erst dann, wenn die meisten Wettbewerbe abgeschlossen sind, jedoch nicht vor 16 Uhr. Um die volle Aufmerksamkeit aller Besucher auf das Neptunfest zu lenken, sollten zudem alle noch laufenden Angebote für die Kinder und Erwachsenen unterbrochen werden, sobald Neptun in Aktion tritt. Am 24. August war das nicht der Fall gewesen. Auch dieser Vorschlag wurde für die Planung in 2020 aufgenommen.