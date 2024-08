Aufatmen in Havelberg: Die halbseitige Sperrung der B 107 in der Uferstraße wird vorerst aufgehoben.

Kilian Pacholke von der Baufirma Buchheister hat in dieser Woche letzte Pflasterarbeiten am Gehweg im Zuge der Sanierung B 107 in der Uferstraße in Havelberg erledigt.

Havelberg. - Autofahrer in Havelberg können aufatmen. Inzwischen sind die Stunden der Baustelle zur Sanierung eines Abschnitts der B 107 in der Uferstraße in Havelberg gezählt. Die Mitarbeiter der bauausführenden Firma Buchheister Straßen- und Tiefbau GmbH haben in dieser Woche noch Restarbeiten erledigt, nachdem am Montag auf den vor kurzem aufgetragenen Asphalt die Straßenmarkierung aufgebracht worden ist.