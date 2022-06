Stürme bescheren Nitzower Schützen neues Brennholz

Am Wochenende zu arbeiten, hatte der Vorstand des Schützenvereins Nitzow eigentlich nicht geplant. „Doch kurzfristig mussten wir dann doch ran“, so Jan Walther.

Nitzow - Die Stürme in der zweiten Februarhälfte trugen die Schuld daran. Denn sie hatten das Gelände der Schützen im Wald bei Nitzow nicht verschont. „Da gibt es für jedes Mitglied jetzt genug zu tun“, so der Vereinsvorsitzende Jan Walther. Was er damit meinte?