Tödlicher Unfall in Havelberg: Gibt es bauliche Konsequenzen?

Havelberg - Bei einem Unfall am 25. April im Kurvenbereich der Sandauer Brücke in Richtung Uferstraße in Havelberg ist eine Passantin tödlich verunglückt. Einer der beiden Anhänger eines Traktors kippte in der Kurve um und erfasste die 28-jährige Frau. War es menschliches Versagen oder könnte eine Fehlplanung des Kurvenbereiches die Ursache sein?