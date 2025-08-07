Vor kurzem hatte der Übungsplatz Klietz zum Tag der offenen Tür geladen, wobei es eine Tombola gab. Der Erlös ging an den ASB-Wünschewagen und ans Kinderhospiz.

Bei der Spendenübergabe in Klietz dabei waren (von links) Kommandeur Roman Jähnel, Ina Schulz, Angela und Torsten Westendorf vom ASB, Vereinsvorsitzender Harald Bauherr sowie Franziska Höppner vom Kinderhospiz.

Klietz. - Auffällig als Feuerwehrfahrzeug dekoriert war der Stand der Klietzer Jugendwehr beim Tag der offenen Tür auf dem Truppenübungsplatz. Eine Aufgabe des Nachwuchses war es, 2.544 Lose einer Tombola an den Mann oder die Frau zu bringen. Als Hauptpreise lockten ein Balkonkraftwerk sowie zwei hölzerne Sitzbänke.