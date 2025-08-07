weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Tag der offenen Tür: Tombola-Erlöse vom Übungsplatz Klietz gehen an Todkranke

Tag der offenen Tür Tombola-Erlöse vom Übungsplatz Klietz gehen an Todkranke

Vor kurzem hatte der Übungsplatz Klietz zum Tag der offenen Tür geladen, wobei es eine Tombola gab. Der Erlös ging an den ASB-Wünschewagen und ans Kinderhospiz.

Von Ingo Freihorst 07.08.2025, 17:20
Bei der Spendenübergabe in Klietz dabei waren (von links) Kommandeur Roman Jähnel, Ina Schulz, Angela und Torsten Westendorf vom ASB, Vereinsvorsitzender Harald Bauherr sowie Franziska Höppner vom Kinderhospiz.
Bei der Spendenübergabe in Klietz dabei waren (von links) Kommandeur Roman Jähnel, Ina Schulz, Angela und Torsten Westendorf vom ASB, Vereinsvorsitzender Harald Bauherr sowie Franziska Höppner vom Kinderhospiz. Foto: Ingo Freihorst

Klietz. - Auffällig als Feuerwehrfahrzeug dekoriert war der Stand der Klietzer Jugendwehr beim Tag der offenen Tür auf dem Truppenübungsplatz. Eine Aufgabe des Nachwuchses war es, 2.544 Lose einer Tombola an den Mann oder die Frau zu bringen. Als Hauptpreise lockten ein Balkonkraftwerk sowie zwei hölzerne Sitzbänke.